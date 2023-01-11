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14:52, 11 января 2023
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В Подмосковье покупатель переклеил ценник и убавил стоимость товара в семь раз

В Подмосковье покупатель переклеил ценник и убавил стоимость товара в семь раз
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Покупатель в подмосковном магазине поменял ценник, убавив стоимость товара в семь раз. Об инциденте сообщает Главное управление Росгвардии по Московской области.

34-летний гражданин переклеил штрих-код с кофемашины стоимостью 1000 рублей на аналогичное устройство стоимостью более 7 тысяч рублей. Мужчину задержали на выходе из магазина после обращения сотрудников в правоохранительные органы. Злоумышленника доставили в отдел полиции, ведется проверка.

Ранее работник супермаркета придумал схему краж с помощью корпоративных карт. Материальный ущерб составил более 300 тысяч рублей.

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