В Подмосковье покупатель переклеил ценник и убавил стоимость товара в семь раз

Покупатель в подмосковном магазине поменял ценник, убавив стоимость товара в семь раз. Об инциденте сообщает Главное управление Росгвардии по Московской области.

34-летний гражданин переклеил штрих-код с кофемашины стоимостью 1000 рублей на аналогичное устройство стоимостью более 7 тысяч рублей. Мужчину задержали на выходе из магазина после обращения сотрудников в правоохранительные органы. Злоумышленника доставили в отдел полиции, ведется проверка.

Ранее работник супермаркета придумал схему краж с помощью корпоративных карт. Материальный ущерб составил более 300 тысяч рублей.