Стало известно о частичном перекрытии трех федеральных трасс в Подмосковье

Три федеральные трассы частично перекрыты в Подмосковье. Об этом в субботу, 24 июня, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Московской области.

По данным ведомства, движение транспорта ограничено на 118-м километре трассы М-4 «Дон», на 115-м километре трассы М-5 «Урал» и на 103-м километре дороги М-2 «Крым».

Ранее также сообщалось, что в настоящий момент закрыт доступ к мосту через реку Ока на Симферопольском шоссе в районе подмосковного Серпухова.