12:36, 24 июня 2023
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Стало известно о частичном перекрытии трех федеральных трасс в Подмосковье
Трассы М-2, М-4 и М-5 частично перекрыты в Подмосковье.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Три федеральные трассы частично перекрыты в Подмосковье. Об этом в субботу, 24 июня, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Московской области.
По данным ведомства, движение транспорта ограничено на 118-м километре трассы М-4 «Дон», на 115-м километре трассы М-5 «Урал» и на 103-м километре дороги М-2 «Крым».
Ранее также сообщалось, что в настоящий момент закрыт доступ к мосту через реку Ока на Симферопольском шоссе в районе подмосковного Серпухова.