Переписка с незнакомцем обошлась несовершеннолетнему москвичу в миллионы рублей, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«В период с мая 2019 по март 2020 года молодой человек посредствам одной из социальных сетей, используя различные аккаунты, вел переписку с несовершеннолетним. Через непродолжительное время под угрозой распространения переписок несовершеннолетнего, выдвинул требование о переводе денежных средств на его расчетные счета», — говорится в сообщении.

По данным следствия, общая сумма переведенных средств составила более трех миллионов рублей. Вымогателем оказался 23-летний уроженец Республики Башкортостан. Он арестован, ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере»).

Ранее были раскрыты признаки травли ребенка в школе. Основными признаками травли Тимофеенко назвала спад интереса к учебе, нарушения сна, тревожность и нежелание идти в школу, жалобы ребенка на плохое самочувствие, резко улучшающееся, если он остается дома.