В Москве открылась программа переподготовки блогеров в рабочих

Производственная компания «Технониколь» открыла программу переподготовки блогеров в производственных работников. Обучение будет проходить в московском центре, сообщили «Мосленте» в организации.

Бесплатная программа «ТикТокари» подготовлена как антикризисная мера для блогеров, оставшихся без источника дохода после отключения от монетизации и блокировки ряда соцсетей. Всем желающим помогут овладеть рабочей профессией.

«В сознании молодых людей пока несовместимы рабочие специальности с высоким социальным статусом, высоким заработком и успешной карьерой. Наша компания много лет разрушает этот стереотип. Мы вкладываемся в то, чтобы сотрудники работали в хороших условиях, получали конкурентную зарплату, развивались профессионально и могли строить карьеру», — сказал управляющий партнер «Технониколь» Сергей Колесников. Он заявил, что реальный производственный сектор имеет устойчивые перспективы.

Ранее москвичам старше 50 лет предложили бесплатно освоить новую профессию.