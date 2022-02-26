Столичный переулок напомнил россиянам об известном советском фильме про бандитов

Россиянка опубликовала в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» фотографию Гусятникова переулка, сделанную в 1984 году, когда он еще назывался Большевистским. Жителям столицы кадр напомнил об известном советском фильме про следователей и бандитов.

«Похоже на угол дома с магазином из "Место встречи изменить нельзя"!» — заметил один из фолловеров интернет-сообщества. «Действительно, очень кинематографичное место! Уверена, что-то известное здесь точно снимали», — поддержала его другая участница дискуссии.

Ранее инсталляция в московском дворе напомнила россиянам известный сериал.