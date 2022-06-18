Стала известна судьба первой наземной станции метро в Москве

Стала известна судьба первой наземной станции московского метро «Первомайская», располагавшейся на территории депо. Об этом один из жителей столицы рассказал в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

По словам автора топика, первая наземная станция открылась в депо «Измайлово» в 1954 году. Но просуществовала она недолго и в 1961 году станцию закрыли из-за продления Арбатско-Покровской линии до новой станции «Первомайской» (ныне «Партизанская»).

На данный момент на станции расположен цех подъёмного ремонта. Пассажирскую платформу разобрали и на ее месте сделали дополнительный тупик для поездов. Отделка вестибюля мрамором в стиле сталинского ампира практически полностью сохранилась. Пользователи в комментариях также добавили, что на бывшей станции до сих пор работает актовый зал, где проводят мероприятия для сотрудников метро.

Ранее россияне вспомнили старые названия станций московского метро.