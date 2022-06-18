Город
Сегодня в 05:22
1 мин.

Стала известна судьба первой наземной станции метро в Москве

Стала известна судьба первой наземной станции метро в Москве
Фото: Будан Виктор / ТАСС

Стала известна судьба первой наземной станции московского метро «Первомайская», располагавшейся на территории депо. Об этом один из жителей столицы рассказал в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

По словам автора топика, первая наземная станция открылась в депо «Измайлово» в 1954 году. Но просуществовала она недолго и в 1961 году станцию закрыли из-за продления Арбатско-Покровской линии до новой станции «Первомайской» (ныне «Партизанская»).

На данный момент на станции расположен цех подъёмного ремонта. Пассажирскую платформу разобрали и на ее месте сделали дополнительный тупик для поездов. Отделка вестибюля мрамором в стиле сталинского ампира практически полностью сохранилась. Пользователи в комментариях также добавили, что на бывшей станции до сих пор работает актовый зал, где проводят мероприятия для сотрудников метро.

Ранее россияне вспомнили старые названия станций московского метро.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.