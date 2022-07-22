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Первая вывеска с названием появилась на ресторане «Вкусно — и точка» в Москве

Первая вывеска с названием появилась на ресторане «Вкусно — и точка» в Москве
Фото: пресс-службы «Вкусно — и точка»

На одном из столичных ресторанов «Вкусно — и точка» появилась первая вывеска с подсветкой. Ее установили на фасаде общепита на Можайском шоссе, передает радиостанция «Говорит Москва».

Источник со ссылкой на пресс-службу компании сообщил, что в ближайшие месяцы вывески появятся на всех заведениях «Вкусно — и точка» в стране.

Ранее в пресс-службе компании объяснили, почему стоимость одних и тех же блюд в ресторанах сети может отличаться. Разницу во «Вкусно — и точка» объяснили дифференцированным подходом к ценообразованию.

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