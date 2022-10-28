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20:19, 28 октября 2022
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Опубликовано видео первого купания раненого медведя Диксона в бассейне

Опубликовано видео первого купания раненого медведя Диксона в бассейне

Видеозапись первого купания раненого белого медведя Диксона в бассейне опубликовала в своем Telegtam-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Наконец, случилось то, чего мы все так долго ждали! Зоологи запустили Диксона в подготовленный для него вольер с бассейном, который сооружен с учетом его ограниченных физических возможностей», — рассказала Акулова.

Сначала Диксон тщательно исследовал новый вольер, его запахи и виды, перемещался из одного угла в другой, местами подкапывал гальку, поделилась директор зоопарка. У бассейна медведь, по ее словам, оказался только через 20 минут.

«В воде Диксон сразу пошел на глубину. Он чувствовал себя там вольготно, погружался с головой. Вероятности утонуть не было абсолютно, глубина бассейна плавная — разброс от 35 до 75 сантиметров в разных местах», — заявила Акулова. Первый заплыв показал, что теперь глубину можно увеличивать, добавила она.

Зоологи отмечали движение бедренных мышц у Диксона как на пути к бассейну, так и в воде: это значит, что медведь старался себя подтягивать, отметила директор зоопарка.

«В целом мы оценили первый выход Диксона в бассейн как успешный: медведь с удовольствием провел в воде около часа. А потом по собственному желанию вышел из бассейна и благополучно вернулся внутрь вольера», — сообщила рассказчица.

Теперь нужно выждать время, чтобы медведь адаптировался к новым для него условиям, а затем зоологи приступят непосредственно к водным тренингам, заключила она.

Ранее беспокойный сон раненого белого медведя Диксона в Московском зоопарке попал на видео. Ветеринары такой сон медведя считают нормой, сказала Акулова.

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