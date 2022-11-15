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02:33, 15 ноября 2022
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Первого «моржа» заметили в одном из столичных водоемов

Архивное фото.
Архивное фото.
Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Первого «моржа» заметили в одном из столичных водоемов. Фото купальщика опубликовали в Telegram-канале «Москва с огоньком».

В кадр попал москвич в плавках, спустившийся в воду с причала. По данным синоптиков, в середине ноября температура воды в Москве составляет пять градусов тепла. «Купальный сезон еще не у всех закрыт», — отметила администрация сообщества.

Поступок решившего поморжевать мужчины восхитил и развеселил пользователей сети. Однако фолловеры продемонстрировали также осуждение и удивление.

Ранее пользователей сети восхитил «осенний морж» в столичном водоеме. Купающегося мужчину заметили в одном из Головинских прудов.

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