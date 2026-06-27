Петровича вызволили из тесного жилья

Посетители БЦ ранее забили тревогу, что рыба внушительных размеров не может даже повернуться в аквариуме размером около одного квадратного метра. В последнее время Петрович также начал плохо выглядеть и вести себя агрессивно.

Теперь же рыбу забрали в «Москвариум», где ее поместят в новый просторный аквариум для очень крупных видов.

Ранее рыбаки выловили 25-килограммового сома из Москвы-реки.