Опубликовано 27 июня 2026, 07:311 мин.
Петровича вызволили из тесного жилья
Рыбу Петровича спасли из тесного аквариума, он будет жить в «Москвариуме».
Большую рыбу по кличке Петрович, которая больше 10 лет жила в тесном аквариуме московского бизнес-центра (БЦ), спасли. Об это пишет Telegram-канал «Москва сейчас».
Посетители БЦ ранее забили тревогу, что рыба внушительных размеров не может даже повернуться в аквариуме размером около одного квадратного метра. В последнее время Петрович также начал плохо выглядеть и вести себя агрессивно.
Теперь же рыбу забрали в «Москвариум», где ее поместят в новый просторный аквариум для очень крупных видов.
Ранее рыбаки выловили 25-килограммового сома из Москвы-реки.