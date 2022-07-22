Табачная компания Philip Morris объявила об уходе с российского рынка

Об уходе с российского рынка до конца 2022 года табачной компании Philip Morris объявил в интервью Bloomberg ее генеральный директор Яцек Ольчак.

«Не так просто уйти с рынка. Нужно все согласовывать, так как много ограничений государственного уровня», — сказал он. Одной из причин ухода из России Ольчак назвал сложности с ведением финансовых операций из-за санкционных ограничений. По его словам, российский рынок — седьмой по объему для компании.

Основанная в 1881 году в США компания выпускает несколько наименований сигарет. Российским курильщикам больше всего известны Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield и L&M.

На сайте российского представительства компании сообщается, что PMI представлена в стране двумя аффилированными компаниями: фабриками АО «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области и ее филиалом «Филип Моррис Кубань» в Краснодаре, а также организацией ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» с филиалами порядка в 100 городах.

«В общей сложности, в аффилированных компаниях ФМИ в России работают порядка 3 200 высококвалифицированных профессионалов. Доля рынка торговых марок «Филип Моррис Интернэшнл» в России составила 30,1 процента в 2019 году. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков. На сегодняшний день совокупный объем инвестиций ФМИ в России превышает два миллиарда долларов США», — сообщает сайт.

Ранее стало известно о возобновлении работы в Москве магазинов Levi's, но под другим названием.