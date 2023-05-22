Названы сроки пика дождей в Москве

Срок пика дождей на этой неделе в беседе с «Известиями» назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, наиболее сильные ливни пройдут в столице во вторник и среду. В четверг и пятницу в городе также ожидаются осадки, но уже менее интенсивные, и потепление до 25 градусов.

К выходным в городе прекратят дожди, но при этом похолодает до 18-20 градусов, уточнил Шувалов.

Ранее метеоролог рассказал, что последние дни мая в городе будут прохладными.