19:18, 22 мая 2023
1 мин.
Названы сроки пика дождей в Москве
Синоптик Шувалов рассказал, что пик дождей придется на вторник и среду.
Фото: Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»
Срок пика дождей на этой неделе в беседе с «Известиями» назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, наиболее сильные ливни пройдут в столице во вторник и среду. В четверг и пятницу в городе также ожидаются осадки, но уже менее интенсивные, и потепление до 25 градусов.
К выходным в городе прекратят дожди, но при этом похолодает до 18-20 градусов, уточнил Шувалов.
Ранее метеоролог рассказал, что последние дни мая в городе будут прохладными.