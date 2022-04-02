Названо время пика снегопада в Москве

Синоптик из центра погоды «Фобос» в беседе с РИА Новости назвал время пика снегопада в Москве.

По словам эксперта, снегопад выйдет на пик вечером в субботу, 2 апреля, и в ночь на воскресенье, 3 апреля. За это время в столице выпадет 60 процентов от месячной нормы осадков.

Ранее метеоролог Александр Синенков сообщал, что снегопад в столице ориентировочно прекратится в воскресенье, 3 апреля. «Снегопад продлится всю ночь и большую часть дня завтра», — рассказал он. Вместе с обильными осадками прогнозируется северо-восточный ветер с порывами 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться.