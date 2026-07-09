«Пикник Афиши x Сбер» пригласил ЛСП и Елку выступить в Петербурге

Фестиваль «Пикник Афиши x Сбер» объявил вторую волну артистов для петербургской программы. Об этом говорится в сообщении организаторов мероприятия.

На фестивальной площадке Елагина острова 8 августа 2026 года впервые перед зрителями выступят группа «Бонд с кнопкой», рэпер ЛСП, певица Елка и коллектив Spokanki. «Бонд с кнопкой» выросла из фолк-группы в одного из заметных инди-исполнителей страны, а на концертах зрители подпевают лидеру коллектива Илье Золотухину. ЛСП работает в жанре хип-хопа и поп-музыки, автор альбома «Шиншиллы» и песен «Пуля» и «Шест». Елка известна песнями «Около тебя», «Прованс», «Грею счастье» и «Город обмана». Spokanki — коллектив из восьми участниц, исполняющих музыку разных стран с использованием перкуссии и вокала а капелла.

Ранее организаторы уже подтвердили участие в петербургской программе фестиваля исполнителей FEDUK и SLAVA MARLOW, которые выступят с живыми группами, а также коллектива CUPSIZE (Капсайз). В программе также значатся бывший лидер группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец, певица Минаева, исполнители Гера Амен и Джей Ро, а также дуэт «Озера».

В Санкт-Петербурге фестиваль впервые развернет пять сцен, фудкорт и дизайнерский маркет. Организаторы также привезут из Москвы луна-парк с аттракционами.

На фестивале будут работать десятки интерактивных зон от партнеров мероприятия. Гостям предложат массаж от компании «Фитмост», отдых в гамаках, регату на радиоуправляемых яхтах и мастер-класс по обвесам от «Силы ветра». Компания World Class проведет занятия по йоге и зумбе, а SUNPARK — мастер-класс по серфингу. Компания MAP PEOPLE разыграет тур, а сервис Twinby организует быстрые знакомства с элементами свадебных ритуалов. Творческие мастер-классы подготовит студия «ЯМАЙКА», а фотобудку организует «Афиша». Для детей откроют городок с театром, конструктором, кулинарной и спортивной зонами, площадкой «Малышарики» и маркетом локальных брендов.

В интерактивной зоне «Мастерская культуры W» гости смогут освоить цианотипию, ручную набойку по ткани и твистинг, а также создать аромадиффузоры. Студия «ШариЛенд» проведет мастер-класс по моделированию из воздушных шаров, а флористическая школа Terra School научит гостей собирать букеты. Игровой клуб «Громкий вопрос» от команды «Импровизаторов» предложит гостям интеллектуально-юмористическую игру. Бьюти-зона Soda будет создавать прически с косичками и макияж с глиттером, а сеть барбершопов BRITVA сделает гостям стрижки и укладки и разыграет призы.

«Пикник Афиши x Сбер» — ежегодный фестиваль, который проходит в нескольких городах России и объединяет музыкальные выступления с развлекательной и образовательной программой. Мероприятие в Санкт-Петербурге пройдет на Елагином острове 8 августа 2026 года.