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Москвичам напомнили о запретах в пикниковых зонах

Москвичам напомнили о запретах в пикниковых зонах
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В МЧС напомнили о запретах, которые действуют в 250 пикниковых зонах Москвы, сообщает РИА Новости.

«В городских лесопарках определено 250 таких точек», — рассказал собеседник агентства и добавил, что инспекторы регулярно напоминают отдыхающим о запретах разведения костра и использования открытого огня для приготовления пищи, в том числе шашлыков, вне специально оборудованных для этого мест.

Кроме того, в пикниковых зонах нельзя оставлять тлеющие угли, бросать окурки и горящие спички на землю, сжигать мусор и траву с листвой, а также пользоваться пиротехникой, продолжил представитель пресс-службы МЧС. В случае обнаружения пожара необходимо сразу же позвонить по телефонам «101» или «112».

Ранее МЧС России предупредило граждан о выросших штрафах за сжигание сухой травы.

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