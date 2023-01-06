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18:29, 06 января 2023
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Назван способ вернуться к привычному режиму питания после праздников

Назван способ вернуться к привычному режиму питания после праздников
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Способ, который поможет вернуться к привычному режиму питания после новогодних праздников, «Мосленте» назвала врач-эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова.

«После продолжительного застолья нужно держать под рукой минеральную воду, так как она помогает переварить организму пищу. Откройте бутылку заранее, чтобы выпустить газ, а потом пейте небольшими порциями воду по пол-литра в день. Также начните устраивать себе разгрузочные дни, рацион должен состоять из умеренного количества овощей, фруктов, нежирного мяса или рыбы», — пояснила специалист.

Помимо этого, врач порекомендовала включить в рацион немного каши и нежирного творога и исключить острые приправы и майонез. Обязательна физическая активность, например, можно записаться в бассейн или просто выходить на длительные прогулки, продолжила она.

«Трехдневного соблюдения этих рекомендаций будет достаточно, чтобы прийти в себя после обильного переедания. А вообще, сохраняя эти принципы до весны, можно войти в лето более стройным и подтянутым», — заключила Новикова.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-диетолог Михаил Гинзбург назвали помогающий избежать переедания продукт.

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