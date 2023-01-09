Москвичам раскрыли план развития МЦД на 2023 год
План развития МЦД в 2023 году москвичам раскрыл заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его слова приводит Telegram-канал столичного Дептранса.
«Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с генеральным директором «РЖД» Олегом Белозеровым подписали план ввода в эксплуатацию инфраструктуры на 2023 год: планируется открыть 14 новых и реконструированных пригородных вокзалов. Главное событие — это запуск МЦД-3 и МЦД-4 в августе — сентябре 2023 года», — заявил Ликсутов.
Изображение: Telegram-канал «Дептранс Москвы»
По его словам, с запуском D4 в городе появятся несколько новых станций: «Поклонная», «Кутузовская», «Тестовская» — комфортные транспортно-пересадочные узлы будут оборудованы навесами на всю длину, подземными или наземными переходами через железнодорожные пути, в пассажирских вестибюлях сделают турникеты, кассы, лифты и эскалаторы.
На уже существующей линии наземного метро D1 в этом году закончится реконструкция «Тимирязевской», «Лианозово» и Белорусского вокзала, откроется новый пригородный вокзал Петровско-Разумовская. А на D2 появится новый пригородный вокзал «Марьина Роща» и завершится реконструкция Курского вокзала. Ликсутов также подчеркнул, что завершится строительство крупнейшего в столице хаба — Площади трех вокзалов.
Ранее были перечислены главные плюсы новых поездов МЦД.