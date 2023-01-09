Москвичам раскрыли план развития МЦД на 2023 год

По его словам, с запуском D4 в городе появятся несколько новых станций: «Поклонная», «Кутузовская», «Тестовская» — комфортные транспортно-пересадочные узлы будут оборудованы навесами на всю длину, подземными или наземными переходами через железнодорожные пути, в пассажирских вестибюлях сделают турникеты, кассы, лифты и эскалаторы.

На уже существующей линии наземного метро D1 в этом году закончится реконструкция «Тимирязевской», «Лианозово» и Белорусского вокзала, откроется новый пригородный вокзал Петровско-Разумовская. А на D2 появится новый пригородный вокзал «Марьина Роща» и завершится реконструкция Курского вокзала. Ликсутов также подчеркнул, что завершится строительство крупнейшего в столице хаба — Площади трех вокзалов.

Ранее были перечислены главные плюсы новых поездов МЦД.