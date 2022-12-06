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13:49, 06 декабря 2022
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Стало известно о планах сети «Стокманн» открыться на месте H&M в Москве

Стало известно о планах сети «Стокманн» открыться на месте H&M в Москве
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Финская сеть «Стокманн», часть которой принадлежит российской компании, планирует открыть торговую точку в центре Москвы, на месте закрывшегося магазина шведского бренда H&M. Об этом ТАСС стало известно из разговора с генеральным директором сети универмагов «Стокманн» Геннадием Левкиным.

«Мы находимся в переговорах с арендодателем. Да, хотим открыть универмаг. Хорошее место, ждем решение арендодателя», — заявил Левкин. В случае положительного решения в комплексе «Галерея Актер» на Тверской улице откроется классический магазин «Стокманн», объем инвестиций может составить не менее 100 миллионов рублей.

Представители Российского совета торговых центров (РСТЦ) рассказали агентству, что переговоры об аренде помещения ведет не только «Стокманн», но другие крупные ретейлеры.

По мнению старшего директора, главы ретейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, большая площадь помещения (пять тысяч квадратных метров), а также ряд ограничений и этажность не позволят быстро открыть в «Галерее Актер» множество небольших магазинов, поэтому «Стокманн» — единственный хороший претендент на аренду.

Ранее стало известно, что одежда H&M появилась на российском маркетплейсе.

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