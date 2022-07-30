Россиянка обнаружила плесень на яйцах из магазина низких цен

Плесень на яйцах, купленных в популярном магазине-дискаунтере, обнаружила россиянка. Фотографиями неудачной покупки женщина поделилась в группе «Подслушано Электрогорск» во «ВКонтакте».

На снимках видно, что сваренные яйца из магазина низких цен покрыты черными пятнами. «За два для выкинула пока еще пять штук», — пожаловалась автор топика.

Многие комментаторы отметили, что не стоит рисковать, приобретая скоропортящиеся продукты в подобных местах. За дешевизной погнались? Ну и не возмущайтесь!», «Мне кажется брать продукты в этой сети — игра в "Угадай мелодию"», — написали пользователи.

Женщине порекомендовали написать обращение в областной Роспотребнадзор. Кроме того, один из фолловеров предложил вернуть испорченный продукт продавцу.

Ранее жительница Подмосковья рассказала, что в местном фудтраке ей продали сосиску с личинками. Россиянка рассказала, что купила изделие в уличном передвижном ларьке и обнаружила неприятный сюрприз внутри булки.