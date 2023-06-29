Москвичи высказались о необходимости ввода в столице штрафа за плевки на улице

Жители столицы в комментариях к публикации в Telegram-канале «Новости Москвы» высказались о необходимости ввода штрафа за плевки на улице. Аналогичную ответственность накануне ввели в Ярославской области — теперь хулиганов обязали платить 1500 рублей, а за повторное нарушение — 3000.

«Нужен такой закон в Москве?» — поинтересовались у подписчиков администраторы канала.

Большинство столичных жителей положительно оценили эту идею и отметили, что в Москве тоже нужно ввести такую инициативу, чтобы город стал чище.

«Наконец-то. Везде надо вводить!», «Давно пора!», «Конечно, и за семечки», «Обязательно. И когда курят в общественном месте», «Безусловно такой и в Москве нужен», — прокомментировали юзеры.

Ранее сообщалось, что Ярославская область стала первым регионом России, где ввели штраф за плевки в общественном месте.