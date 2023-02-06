Определена средняя площадь квартир в московских новостройках

Среднюю площадь квартир в столичных новостройках определили для «Известий» аналитики компании «Метриум».

Так, средняя стоимость десяти самых доступных объектов в границах старой Москвы не превышает шесть миллионов рублей. По данным аналитиков, за последние пять лет средняя площадь таких лотов сократилась на 30 квадратных метров. Если раньше квартиры были в среднем по 48,3 «квадрата», то сегодня их площадь составляет примерно 18,3 квадратных метра.

При этом доля таких объектов — 2,7 процента от всех девелоперских проектов в границах старой Москвы. В целом, за последние пять лет жилье на первичном рынке недвижимости подорожало на 85,6 процента.

Ранее была названа средняя цена квартир по всем городам России. Она составляет менее шести миллионов рублей.