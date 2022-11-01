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11:10, 01 ноября 2022
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В Москве уменьшилась площадь жилья в новостройках

В Москве уменьшилась площадь жилья в новостройках
Фото: Агентство «Москва»

Средняя площадь жилья в новостройках Москвы за год уменьшилась на 4,3 квадратных метра, или на семь процентов, сообщают «Известия» со ссылкой на исследования аналитиков компании «Метриум».

«В сентябре 2022 года средняя площадь лотов в Москве (старой и Новой) составила 55 квадратных метров. В сентябре 2021 года застройщики предлагали приобрести квартиру со средней площадью 59,3 квадратных метра», — рассказали в компании.

По словам аналитиков, в границах старой Москвы площадь нового жилья в среднем уменьшилась на несколько квадратных метров. В Новой Москве средняя площадь квартиры в местных новостройках за год уменьшилась с 50,7 квадратных метра до 49,9 квадратных метра, то есть всего на 0,8 квадратных метра.

Ранее были названы основные правила безопасной покупки квартир в новостройках.

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