Город
06:41, 22 сентября 2022
1 мин.

Раскрыта история исчезновения некоторых скульптур со станции «Площадь Революции»

Раскрыта история исчезновения некоторых скульптур со станции «Площадь Революции»
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Историю исчезновения некоторых скульптур со станции метро «Площадь Революции» раскрыл автор Telegram-канала «История Москвы».

«Сейчас на станции метро Площадь революции в арках располагается 76 бронзовых фигур. Но когда-то этих фигур было 80, просто 4 из них пришлось снять из-за открытия нового вестибюля в 1947 году», — написал он.

Всего здесь представлено 20 различных образов советских людей, у каждого из которых от двух до четырех копий. Идея с повторениями оказалась полезной при их восстановлении после эвакуации в Среднюю Азию в годы Великой Отечественной войны, сообщил автор поста.

Ранее было раскрыто значение надгробия на станции московского метро.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.