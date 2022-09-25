Стали известны адреса «плоских» домов в столице

Адреса «плоских» домов в столице стали известны авторам Telegram-канала «История Москвы». Необычные строения расположены в ЦАО.

«В Москве есть плоские дома. Ну или, по крайней мере, такими они могут показаться со стороны. Это дома 36 и 38с1 по Пресненскому валу», — говорится в сообщении канала.

Чтобы создалась иллюзия плоского дома, нужно подойти к одному из них под определенным углом, уточняет рассказчик. «Вся загадка в том, что угол между лицевой и боковой стороной очень маленький (примерно 60 градусов), из-за чего здания кажутся картонками с нарисованными на них фасадами», — объясняет он.

Ранее был раскрыт адрес стройки из фильма про приключения Шурика. Выяснилось, что несколько эпизодов советской комедии снимали в столичном районе Свиблово.