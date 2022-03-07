Москвичам рассказали о шикарном плове в столичной «Голубятне»

В Facebook-группе «Москва моя» россиянка поделилась современными фотографиями старого особняка. Пользователи сети вспомнили, что ели там самый шикарный плов в столице.

«Дача "Голубятня" — это московский особняк в классическом стиле, построенный в 1780 году около Донского монастыря. Предположительно, усадьба принадлежала сподвижнику императрицы Екатерины Второй Алексею Орлову. В настоящее время строение занимает ресторан восточной кухни», — рассказала автор поста. Здание можно найти на втором Верхнем Михайловском проезде.

Одна из подписчиц интернет-сообщества поделилась, что до 2010 года в особняке располагалось другое заведение — «Граф Орлов», ей удалось побывать там на свадьбе знакомых. Еще один юзер отметил, что в советские годы в строении была библиотека. «А сейчас там готовят самый шикарный узбекский плов!» — со знанием дела отметил фоллловер группы.

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