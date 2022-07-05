В сети пожаловались на отдыхающих на известном московском пляже

На отдыхающих на известном московском пляже «Левобережный» пожаловались в сети. Подписчики группы «Типичные Химки» во «ВКонтакте» написали, что люди ведут себя некультурно, мусорят, распивают алкоголь и ругаются матом.

«Это какая-то бухачечная, пьют буквально все, целыми компаниями и по одиночке, очень много пьяных. Помимо этого, везде курят, никто не стесняется в выражениях, несмотря на то, что дети рядом, музыка тоже "потрясающая" отовсюду, и, разумеется, везде тонны мусора и грязи», — написала автор топика. По ее словам, на пляжах Подмосковья такой ситуации не наблюдается.

Некоторые подписчики сообщества согласились с ней. По их словам, пляж «Левобережный» часто переполнен людьми, после которых у воды остается много мусора. Однако большинство из комментаторов не поддержали автора.

«Всем хочется отдохнуть, если вам не нравится что-то, то плескайтесь возле дома в бассейне, чтобы никто не мешал», «Наглая ложь. Регулярно посещаю этот пляж, как в выходные, когда народу много, так и в будни, когда поменьше. Народ разного возраста и национальностей нормально себя ведет. Если пьют, то цивильно и не мешают, опьянений до чертиков ни разу не видел», — написали они.

Ранее, 2 июля, сообщалось, что вода в реках Москвы и Подмосковья прогрелась до 24 градусов.