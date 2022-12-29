Москвичам перечислили плюсы обновленных электробусов и трамваев

Плюсы обновленных электробусов и трамваев перечислил на официальном сайте мэра столицы заместитель градоначальника по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В данное время электробусы представляют собой самый быстроразвивающийся городской транспорт Москвы. Основное их преимущество — экологичность. Они могут проезжать до 90 километров на одном заряде, батареи прошлых моделей хватало на 50 километров», — сказал заммэра.

Электробусы оборудованы системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, дополнительным валидатором, более износостойким покрытием на полу и более крупным и ярким табло с номером маршрута. Кроме того, в последних моделях модернизирована система освещения: до 14:00 лампы излучают холодный свет, а после переключаются на теплый, создающий более уютную атмосферу в салоне.

Еще один вид активно развивающегося и экологичного наземного транспорта — трамваи, отметил Ликсутов. В новых трехсекционных трамваях «Витязь-Москва» установлены мультимедийные экраны, транслирующие полезную информацию для пассажиров, есть места для инвалидных и детских колясок, крепления для велосипедов, разъемы для зарядки гаджетов, а двери оснащены специальной подсветкой, предупреждающей об окончании посадки.

Ранее были перечислены главные плюсы новых поездов МЦД. Речь идет о составах модели «Иволга 3.0», которые выйдут на линии в следующем году, а пока проходят обкатку без пассажиров.