Названы плюсы жизни в районе Некрасовка

Жители Некрасовки рассказали о плюсах жизни в спальном районе за МКАД. Их они назвали в разговоре с «Мослентой».

Местная жительница Наталья Акатова отметила, что в той части района, где живет она, есть просторные безопасные дворы. «Детям хорошо гулять. Я, например, и старшего и младшего ребенка с четырех лет отпускаю одних на улицу», — отметила она. Кроме того, женщина добавила, что в Некрасовке есть «все, что нужно человеку»: спортивная инфраструктура, церковь, магазин, поликлиника, детский сад и школа.

Проживший три года в Некрасовке Николай Васильев добавил, что с открытием метро транспортная доступность в районе улучшилась. По его словам, Некрасовка активно развивается. «Большой масштаб, высокие дома, широкий проспект. Московская история, хоть и за МКАДом», — пояснил местный житель.

Ранее москвичи назвали главный плюс жизни в районе Новокосино.