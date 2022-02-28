Сегодня в 08:30
1 мин.

Названы плюсы жизни в районе Некрасовка

Город /
Названы плюсы жизни в районе Некрасовка
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жители Некрасовки рассказали о плюсах жизни в спальном районе за МКАД. Их они назвали в разговоре с «Мослентой».

Местная жительница Наталья Акатова отметила, что в той части района, где живет она, есть просторные безопасные дворы. «Детям хорошо гулять. Я, например, и старшего и младшего ребенка с четырех лет отпускаю одних на улицу», — отметила она. Кроме того, женщина добавила, что в Некрасовке есть «все, что нужно человеку»: спортивная инфраструктура, церковь, магазин, поликлиника, детский сад и школа.

Проживший три года в Некрасовке Николай Васильев добавил, что с открытием метро транспортная доступность в районе улучшилась. По его словам, Некрасовка активно развивается. «Большой масштаб, высокие дома, широкий проспект. Московская история, хоть и за МКАДом», — пояснил местный житель.

Ранее москвичи назвали главный плюс жизни в районе Новокосино.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.