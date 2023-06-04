Собянин перечислил плюсы вагонов «Москва-2020»

Плюсы вагонов метро из серии «Москва-2020» перечислил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В метро поступил 1000-й вагон самого современного поезда "Москва-2020". Эта модель ходит по Кольцевой линии и БКЛ. Первый такой вагон вышел на линию в октябре 2020 года. Новые составы поступают каждый месяц. Их доля за это время увеличилась с 59 до 71 процента», — рассказал градоначальник. Он добавил, что в текущем году будет закуплено еще около 300 вагонов этой серии.

К числу плюсов таких вагонов Собянин отнес мощные кондиционеры с системой обеззараживания воздуха, широкие двери и межвагонные переходы, увеличенные информационные экраны и консольные дисплеи под потолком, подсветку салона в цвет линии и адаптивное освещение.

Мэр отметил, что производитель постоянно улучшает вагоны «Москва-2020», учитывая пожелания пользователей. Так, теперь сиденья в них стали обтягивать прочной и немаркой тканью, а у первых дверей головных вагонов установили дополнительные поручни для маломобильных пассажиров.

Ранее Собянин рассказал об уникальном сервисе перевозок «По пути» в ТиНАО стоимостью в 56 рублей.