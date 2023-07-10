В Москве раскрыли схему мошенничества с покупкой машины по серому импорту
Москвичка лишилась семи миллионов рублей при покупке машины по схеме параллельного импорта.
Москвичка лишилась семи миллионов рублей при покупке машины по схеме параллельного импорта. Детали мошеннической схемы раскрыл Telegram-канал «Осторожно, Москва».
38-летняя россиянка познакомилась с аферистами из Красногорска, которые представились перекупщиками авто. Они пообещали женщине, что привезут для нее машину в Россию с помощью серого импорта. Москвичка дважды встречалась с мошенниками, отдав им крупную сумму наличными деньгами.
Злоумышленники сообщили женщине, что новый автомобиль необходимо будет подождать несколько месяцев. Спустя семь месяцев россиянка так и не получила машину и обратилась в полицию.
Ранее в Москве мошенник пытался заработать 10 миллионов рублей на продаже чужой квартиры. Аферист познакомился с 34-летней москвичкой, уговорил ее подписать доверенность на продажу ее квартиры в Зеленограде и переехать с ним в другой регион России.