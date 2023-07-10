В Москве раскрыли схему мошенничества с покупкой машины по серому импорту

Москвичка лишилась семи миллионов рублей при покупке машины по схеме параллельного импорта. Детали мошеннической схемы раскрыл Telegram-канал «Осторожно, Москва».

38-летняя россиянка познакомилась с аферистами из Красногорска, которые представились перекупщиками авто. Они пообещали женщине, что привезут для нее машину в Россию с помощью серого импорта. Москвичка дважды встречалась с мошенниками, отдав им крупную сумму наличными деньгами.

Злоумышленники сообщили женщине, что новый автомобиль необходимо будет подождать несколько месяцев. Спустя семь месяцев россиянка так и не получила машину и обратилась в полицию.

Ранее в Москве мошенник пытался заработать 10 миллионов рублей на продаже чужой квартиры. Аферист познакомился с 34-летней москвичкой, уговорил ее подписать доверенность на продажу ее квартиры в Зеленограде и переехать с ним в другой регион России.