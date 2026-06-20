Почти 20 лет просидевшую в клетке медведицу из Приморья доставили в Москву

Долгое время содержавшуюся в неволе медведицу из Приморского края доставили в аэропорт Москвы, пишет ТАСС.

Как уточнил директор парка-приюта «Земля прайда» Виктор Агафонов, первое время Майка будет содержаться на карантине. Ей готовы предоставить большое пространство и разнообразные активности.

На условия содержания медведицы по кличке Майка на территории села Иннокентьевка Приморского края обратили внимание зоозащитники и местные жители. Была инициирована проверка Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Выяснилось, что медведица почти 20 лет провела в клетке на площадке для натаскивания охотничьих собак. Ее использовали в качестве живого тренажера для лаек из местного охотничьего сообщества. Жестокая история медведицы вызвала широкий общественный резонанс.

Ранее доставленная в Москву из Норильска раненная медведица оказалась медведем.