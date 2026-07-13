Под Москвой объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Московской области днем в понедельник, 13 июля. Об этом сообщается в канале РСЧС по региону в «Макс».

Граждан призывают оставаться в помещениях и не подходить к окнам либо проследовать в укрытие. Тем, кто находится на улице или в транспорте, следует зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг, говорится в предупреждении.

В РСЧС также уточнили, что в связи с ракетной опасностью возможны перебои в работе мобильного интернета. Категорически запрещена съемка беспилотных воздушных судов и работы систем ПВО, напомнили в ведомстве.

Ранее ракетную опасность в Подмосковье объявляли 10 июля.