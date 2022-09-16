Создана подборка лучших грибных мест в Подмосковье

Подборку из шести лучших грибных мест в Подмосковье создал геосервис 2ГИС. Три из них находятся в районе Одинцова.

«Вокруг Звенигорода много широколиственных пород — дубов и лип. Кроме живописных видов, в таких местах часто можно найти роскошные белые грибы, говорушку, грузди, дождевики, дубовики, вешенки и опята», — рассказали авторы о первом грибном месте.

Еще две локации из списка — деревня Скоротово и станция Петелино — расположены в том же Одинцовском городском округе. В районе Скоротово можно найти белые грибы и опята, а лес у станции Петелино богат и белыми грибами, и подберезовиками, и подосиновиками.

В микрорайоне Луговая в городе Лобня грибы растут по обе стороны от железной дороги — как по направлению к селу Озерецкое, так и по направлению к селам Шолохово и Федоскино, а также Пяловскому водохранилищу. Основная добыча в этих местах — лисички, опята и подосиновики.

Следующей в списке стала деревня Кузяево Раменского района. «Если двинуться в лес к северу от расположенной здесь железнодорожной платформы, можно набрать белых грибов. Богатые грибами места находятся немного дальше заброшенного пионерлагеря "Подмосковный"», — поделились авторы.

Завершило подборку Симферопольское шоссе. Грибникам, которым удобно южное направление, стоит побывать в окрестностях Серпухова — например, в деревнях Никифорово и Зиброво. Там много маслят. Белые грибы, подосиновики и подберезовики стоит поискать вдоль сельхоздороги между деревнями Погари и Хатунь. «Но имейте в виду: хоть дорога и отмечена как проезжая, местами по ней сложно пройти и пешком. Поэтому советуем оставить машину в деревне Погари и отправиться пешком на запад», — предупредили авторы.

Смешанный лес, где преобладают береза, сосна и осина, — идеальная среда для белых грибов и подберезовиков. Именно такой расположен вдоль сельхоздороги между деревнями Игумново и Енино на Симферопольском шоссе.

Ранее были названы сроки начала грибного сезона в Подмосковье. По мнению метеоролога Романа Вильфанда, он может стартовать уже в эти выходные.