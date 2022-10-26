Раскрыта схема мошенничества с поддельными чеками

Схему мошенничества с поддельными чеками, продающимися в интернете, раскрыли специалисты Роскачества.

«Мошенники готовы выдать "чек" известных магазинов техники и указать в нем желаемую дату и сумму покупки. Таким образом, вышедший из строя гаджет, пробывший в использовании около трех лет, якобы можно сделать совсем "новым" и сдать в ремонт по гарантии. А еще старую или поддельную технику можно продать на вторичном рынке втридорога как новую и оригинальную», — говорится в сообщении ведомства.

В Роскачестве напомнили, что в оригинальном чеке должны быть данные о продавце и используемой им кассе, наименование и ИНН организации или ИП, Ф.И.О. и должность лица, осуществляющего расчет, регистрационный номер ККТ, номер фискального документа и заводской номер фискального накопителя. В нем должны содержаться данные о расчете: признак расчета; дата и время его совершения; адрес и место осуществления расчетов; приобретенные товары, услуги, работы; количество, цена и стоимость с учетом всех скидок или надбавок; тип оплаты; фискальный признак документа и QR-код.

По словам директора центра компетенции по цифровой экономике GR компании АТОЛ Юлии Русиновой, в первую очередь следует обращать внимание на наличие в чеке QR-кода. Проверить достоверность документа можно через приложение «Проверка чека», разработанное ФНС.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества со взломом аккаунтов в Telegram. Как заявил аналитик Group-IB Digital Risk Protection Евгений Егоров, в этой схеме не обходится без социальной инженерии: жертв пугают блокировкой аккаунта.