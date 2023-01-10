Названы округа Москвы с максимально подешевевшим жильем

Округа Москвы с максимально подешевевшим жильем назвали «РБК-Недвижимости» аналитики риелторского агентства Est-a-Tet. По их данным, заметнее всего цены на квартиры снизились на севере столицы.

«Наиболее заметно один квадратный метр в новостройках комфорт-класса подешевел за октябрь — декабрь в Северном округе. Снижение здесь составило 2,8 процента — до 273,5 тысячи рублей за "квадрат"», — говорится в сообщении.

Второе место в рейтинге занял Северо-Восточный округ, где цена одного квадратного метра была снижена на 2,4 процента — до 283,9 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнул запад столицы — там цена «квадрата» уменьшилась в среднем на 1,47 процента — до 308,5 тысячи рублей.

Снижение цен также было зафиксировано в Юго-Восточном и Восточном административных округах, где цена квадратного метра снизилась на 0,9 процента — до 268,6 тысячи рублей и на 0,24 процента — до 300,8 тысячи рублей соответственно.

Ранее были определены города с наибольшим снижением цен на арендное жилье.