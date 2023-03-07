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09:18, 07 марта 2023
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Мужчина с ножом атаковал прохожих в Домодедово

Полиция применила оружие при задержании ранившего ножом охранника парка в Домодедове.

Мужчина с ножом атаковал прохожих в Домодедово
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Мужчина с ножом атаковал прохожих в подмосковном парке в Домодедово и ранил охранника, сообщает Telegram-канал Mash.

«Полицейские пытались его задержать, но он не подчинился. Они открыли огонь — и тогда разбушевавшегося все же вышло усмирить», — говорится в сообщении.

По данным канала, инцидент произошел в парке «Елочки». Нападавший на людей мужчина успел ранить сотрудника охраны, который пытался его успокоить, затем выбежал на дорогу и начал бить по автомобилям.

Ранее жительница Подмосковья в попытках помириться с мужчиной ранила его ножом.

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