Подмосковные врачи удалили девочке 13-сантиметровую кисту

Подмосковные врачи удалили девочке 13-сантиметровую дермоидную кисту яичника. 15-летний подросток поступила в Долгопрудненскую больницу с жалобами на острую боль в области живота, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава.

«Было решено провести малоинвазивную лапароскопическую операцию, которая обеспечивает быструю реабилитацию пациента. Мы удалили новообразование размером 12x13 сантиметров, а также восстановили расположение внутренних органов. Важно, что репродуктивную функцию у девочки удалось сохранить», — сказала хирург-гинеколог Центра репродуктивного здоровья детей и подростков Московской области на базе гинекологического отделения Долгопрудненской больницы Венера Бдоян. Девочка чувствует себя хорошо и выписана из больницы.

Дермоидная киста — доброкачественное опухолевое новообразование, которое может содержать внутри большое количество жировой ткани, волосы, ногти и другое, а также может привести к перекруту яичников из-за его способности к быстрому росту. Пресс-служба Минздрава напоминает о важности регулярный обследований для своевременного выявления патологий.

Ранее подмосковные врачи удалили пациентке 20-сантиметровую кисту. Женщина проходила лечение после неразвивающейся на малом сроке беременности .