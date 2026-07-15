Подмосковный дачник до смерти избил гостью на своем дне рождения

В Подмосковье мужчина до смерти избил свою знакомую во время празднования своего дня рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по области в Telegram. Можайске мужчина обвиняется в умышленном причинении смертельных травм своей знакомой ЧП произошло на дачном участке в поселке Старотеряево Рузского муниципального округа. Следователи установили, что 11 июля, отмечая праздник в кругу знакомых, 32-летний обвиняемый в ходе ссоры нанес 55-летней женщине не менее пяти ударов кулаками по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Следствие планирует ходатайствовать об аресте обвиняемого.

Ранее в подмосковном Раменском мужчина пришел на разборки с подростками с травматическим пистолетом. Две компании не поделили спортивную площадку, после чего в дело вмешался взрослый — отец одного из ребят. Когда конфликт перерос в горячую фазу, мужчина открыл огонь и попал в грудь одному юноше.