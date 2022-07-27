Подмосковный убийца двух мужчин раскрыл мотивы преступления

Убийца двух человек в подмосковном Павловском Посаде раскрыл мотивы своего преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, в прошлом задержанный работал дальнобойщиком, однако в последнее время вел затворнический образ жизни и был охотником. У него был питомец, собака.

Также стало известно, что мужчина давно враждовал с местным егерем, который месяц назад застрелил собаку мужчины и сообщил полиции о шизофрении владельца, оставив оппонента без права на использование оружия.

В результате мужчина решил отомстить за убийство своего питомца и застрелил егеря. Убийство второго человека, по его словам, произошло случайно. После этого преступник начал скрываться в лесах Московской области, а затем сам пришел Раменскую прокуратуру в 30 км от своего места жительства. Он объяснил, что не хотел обращаться к местным органам правопорядка из-за страха расправы над ним.

Ранее сообщалось, что преступник явился с повинной в подмосковный отдел полиции и признался в том, что застрелил двух мужчин.