Подмосковных дачников предупредили о штрафе за нескошенную траву на участке

Владельцам дачных участков, заросших сорняками и высокой травой, может грозить штраф. Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Чиновник напомнил, что у собственников земельных участков есть обязанности по их содержанию. В том числе владельцы должны соблюдать правила борьбы с растениями-сорняками. За нарушение этого правила следует предупреждение или наложение административного штрафа -- от 300 до 500 рублей для граждан до 10 тысяч рублей для юридических лиц.

Шапкин пояснил, что вовремя косить траву и убирать ее с участка нужно в противопожарных целях, поскольку сухие заросли легко воспламеняются и заросший бурьяном участок несет угрозу для соседних участков.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что за выращивание некоторых грибов россиянам грозят штраф и уголовная ответственность. Речь идет о грибах, в составе которых есть психоактивные вещества псилоцибин и псилоцин. В частности, они содержатся в панзолусе коноцибе. За их выращивание может наступить административная либо уголовная ответственность (в зависимости от количества).