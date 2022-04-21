Москвичам предсказали подорожание арендного жилья

«На начало апреля объем предложения долгосрочной аренды в Москве составляет чуть более 40 200 объектов. Для сравнения: в феврале мы фиксировали порядка 27 800. Прирост составляет почти 45 процентов, грубо говоря, в полтора раза», — цитирует издание главного аналитика «Миэль» Екатерину Бережнову.

По словам эксперта по недвижимости московской компании «Этажи» Миланы Овчинниковой, владельцы недвижимости стараются извлечь максимальную прибыль из имеющихся у них активов. Одни начали сдавать ранее пустующие квартиры, другие — ипотечное жилье, а сами живут в более дешевых по съему квартирах, третьи — сменили место жительства и предпочли долгосрочную аренду, пишет Forbes.

Ранее риелторы предложили увеличить москвичам сумму ипотеки. На данный момент максимальная сумма составляет 12 миллионов рублей. По словам экспертов, данной выплаты хватает только на приобретение однокомнатной квартиры.