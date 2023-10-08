Россиян предупредили о подорожании нескольких продуктов

Россиян предупредили о подорожании алкогольной продукции, круп и газированных напитков в октябре. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на экономиста Алексея Орлова.

«Импортное вино дорожает регулярно, прибавляя в среднем 2–3 процента от стоимости за месяц. А газировка выросла в цене из-за сырья и введения специального акциза», — пояснил эксперт.

Подорожание круп, по словам экономиста — сезонное явление, связанное со сбором урожая. Орлов призвал не скупать гречку, рис и овсянку, чтобы не создавать искусственный дефицит.

Ожидается также падение цены на некоторые продукты: курицу, свинину, рыбную продукцию и соль. Это связано с увеличением производства, снижем спроса и хорошим уловом, пояснил Орлов.

Ранее россиянам спрогнозировали подорожание майонеза.