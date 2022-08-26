Названы подмосковные направления с максимально подорожавшими домами

Подмосковные направления с максимально подорожавшими за год домами назвали РБК специалисты «ЦИАН. Аналитики». Рейтинг возглавили Ленинградское и Егорьевское шоссе.

Средняя стоимость загородного дома по Ленинградскому направлению в августе составляет 28 миллионов рублей, что на 31 процент превышает показатель годичной давности. Цены по Егорьевскому направлению также выросли на 31 процент, но в абсолютных числах они намного дешевле: средняя стоимость лота в августе текущего года — 17,8 миллиона рублей.

Третья позиция в списке — за Рязанским шоссе, где дома подорожали на 29 процентов (с 12,9 миллиона рублей до 16,7 миллиона рублей). В пятерку лидеров также вошли Симферопольское шоссе (плюс 25 процентов) и Киевское шоссе (плюс 22 процента).

Самое заметное падение средней стоимости загородной недвижимости произошло на Горьковском шоссе (минус 12 процентов: с 17,6 миллиона рублей до 15,5 миллиона рублей).

Динамика зависит от объема и структуры предложения, уверены специалисты. Средняя стоимость загородного дома во всем Подмосковье, по данным «ЦИАН. Аналитики», выросла за прошедшие 12 месяцев на 13 процентов и сейчас составляет 29,6 миллиона рублей.

Ранее были названы округа столицы с максимальным числом сделок в новостройках. Выяснилось, что два месяца подряд первое место по числу регистраций договоров долевого участия занимает один и тот же округ.