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11:21, 24 октября 2022
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Подозреваемого в убийстве водителя элитного такси задержали

Подозреваемого в убийстве водителя элитного такси задержали
Фото: Sergey Lantyukhov / Globallookpress.com

Следователи столичного управления Следственного комитета и оперативники уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по столице задержали 19-летнего подозреваемого в убийстве водителя элитного такси, сообщает ГСУ СК России по Москве.

«Подозреваемый задержан на территории Краснодарского края. В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что тело водителя элитного такси Mercedes-Benz пролежало несколько дней в подмосковном Сергиевом Посаде. Его обнаружили 23 октября со множественными ножевыми ранениями.

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