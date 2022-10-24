11:21, 24 октября 2022
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Подозреваемого в убийстве водителя элитного такси задержали
Фото: Sergey Lantyukhov / Globallookpress.com
Следователи столичного управления Следственного комитета и оперативники уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по столице задержали 19-летнего подозреваемого в убийстве водителя элитного такси, сообщает ГСУ СК России по Москве.
«Подозреваемый задержан на территории Краснодарского края. В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу», — уточнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что тело водителя элитного такси Mercedes-Benz пролежало несколько дней в подмосковном Сергиевом Посаде. Его обнаружили 23 октября со множественными ножевыми ранениями.