Задержан подозреваемый в жестоком убийстве в конце прошлого века в Москве

Столичные сыщики через четверть века задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины, сообщает Главное следственное управление Следственного Комитета России по Москве.

«В ходе допроса мужчина признал вину, ему предъявлено обвинение», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, весной 1998 года в деревне Новогромово двое мужчин ворвались в дом к женщине. Пока один из налетчиков удерживал жертву, второй забил ее до смерти ударами кулаков, молотка и ножа по голове и телу. Преступники вынесли из дома ценное имущество, в том числе оружие и золотые украшения.

Один из подозреваемых был задержан в Калужской области. Ранее он уже отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений.

Расследование уголовного дела по части 2 статьи 105 («Убийство группой лиц из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем»), части 4 статьи 162 («Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему») и части 3 статьи 226 («Хищение огнестрельного оружия») УК России продолжается.

Ранее в Москве раскрыли резонансное убийство 11-летней давности.