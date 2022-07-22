Подпольная банковская сеть с многомиллиардным оборотом разоблачена в Москве

«Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере двух процентов и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков. За полтора года работы оборот криминального бизнеса составил 4,5 миллиарда рублей, а полученный его участниками доход превысил 90 миллионов рублей», — сказала Волк.

После задержания подозреваемых по местам их жительства и в используемых ими офисных помещениях были проведены обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли компьютеры, печати фирм-однодневок, финансово-хозяйственную документацию и другие предметы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Расследование продолжается.

Ранее стало известно о нарушениях нелегальных таксистов в Москве. Более 10,3 тысячи нарушений было выявлено в первой половине 2022 года.