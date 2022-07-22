Подпольная банковская сеть с многомиллиардным оборотом разоблачена в Москве
В Москве разоблачили организаторов и участников подпольной банковской сети с многомиллиардным оборотом, сообщает «МВД Медиа».
«Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно со следователями задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности — лидер организованной группы и четверо его соучастников. Всем подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — приводятся на сайте слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
По предварительным данным, злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. Несколько лет они занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств. Наибольшей популярностью пользовался сервис по обналичиванию денег, для которого использовались расчетные счета 25 фирм-однодневок, якобы занимавшихся строительными работами.
«Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере двух процентов и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков. За полтора года работы оборот криминального бизнеса составил 4,5 миллиарда рублей, а полученный его участниками доход превысил 90 миллионов рублей», — сказала Волк.
После задержания подозреваемых по местам их жительства и в используемых ими офисных помещениях были проведены обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли компьютеры, печати фирм-однодневок, финансово-хозяйственную документацию и другие предметы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Расследование продолжается.
Ранее стало известно о нарушениях нелегальных таксистов в Москве. Более 10,3 тысячи нарушений было выявлено в первой половине 2022 года.