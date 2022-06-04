Юрист разъяснила правила устройства подростков на летнюю подработку

Правила устройства подростков на летнюю подработку «Мосленте» разъяснила юрист, заместитель председателя коллегии адвокатов «Цуканов, Пономарева и партнеры» Елена Пономарева.

Она объяснила, что на лето школьник может устроиться на работу с 14 лет. «Работу для себя они могут найти при помощи городских программ занятости несовершеннолетних, в центрах занятости для молодежи», — объяснила она. Можно трудоустроиться и самостоятельно

По закону подросткам 14-15 лет полагается 4 часа рабочего времени в день, подросткам до 16 лет — 5 часов, с 16-18 лет — 7 часов.

Ранее инструкцию по первым шагам в обучении ребенка финансовой грамоте дала финансовый советник, эксперт по инвестициям Екатерина Сорокина.