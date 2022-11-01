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13:22, 01 ноября 2022
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Россиянин подрался на детской площадке и умер

Россиянин подрался на детской площадке и умер
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Россиянин умер, подравшись на детской площадке в городе Старая Купавна, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Мужчина скончался в больнице после полученных травм.

Конфликт произошел между двумя мужчинами на почве взаимной неприязни, уточнили в ведомстве. Во время драки оппонент несколько раз ударил потерпевшего в область головы.

Сейчас участник конфликта задержан, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«На допросе мужчина дал следователю признательные показания, сообщив об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее драка с применением ножа произошла в центре Москвы. Два человека получили ранения.

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