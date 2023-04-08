Жители столицы обнаружили стрит-арт от московского подражателя Клода Моне. Неизвестный художник нарисовал на улице картину в стиле французского живописца. Снимок опубликовали в группе «Дорогомилово и Кутузовский проспект М125». ССЫЛКА

«Элитный Моне на Большой Дорогомиловской. Электрический ящик расписал неизвестный художник», — сообщил автор фото.

На снимке запечатлен электрический ящик, расположенный неподалеку от торгового центра «Европейский». На нем нарисована картина: изображена женщина с зонтом и ребенок, которые смотрят на море. Стрит-арт напоминают произведение Моне «Прогулка. Дама с зонтиком».

Администраторы сообщества поинтересовались у подписчиков, надо ли закрашивать такое творчество. «Конечно оставить», «Красиво же, пусть остается», «Надо бы закрасить, но пусть остается», «Очень даже хорошо придумали», — отреагировали пользователи сети.

Ранее москвичи заметили над столицей «ангельское небо».