Стали известны подробности массовой драки стопхамовцев со спецназом

Подробности массовой драки борющихся с неправильной парковкой автомобилей участников движения «СтопХам» со спецназовцами из отряда «Гром» (созданное в 2003 году специальное подразделение ФСКН России, ныне действует в составе МВД) рассказал «Подъему» основатель движения Дмитрий Чугунов.

Стало известно, что спецназовец из «Грома» сразу предупредил молодых людей о том, что он при исполнении. Когда мужчину попросили предоставить документы, он отказал.

«Их там было несколько. После — словесный конфликт и этот джентльмен напал на активиста, сел сверху и начал кричать: "Работает полиция". Потом присоединилось еще человек 10–15, которые активистов в жесткой форме избили», — объяснил Чугунов.

По информации издания Mash, в отношении трех участников движения — 30-летнего Кирилла Бунина, 36-летнего Алексея Горбачевского и 23-летнего Кирилла Котова — возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей власти»). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

«Лента.ру» сообщала, что активисты проводили рейд в Москве, когда увидели, как в районе Ярославского шоссе на тротуаре паркуется автомобиль, что является нарушением правил. Инцидент они начали снимать на камеру, что привело к конфликту.

Ранее бойцовская собака напала на полицейских на Новом Арбате в центре Москвы.